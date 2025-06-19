Zonguldak'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Zonguldak'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdığı için detayları ortaya çıktı.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Çaydeğirmeni beldesi Yeni Mahallesi Demircioğlu Sokak'ta meydana geldi. Cemalettin T. (82) idaresindeki 67 NY 028 plakalı otomobil ile Hatice D.'nin (41) kullandığı 67 AEY 447 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki 2 otomobile ardından bir marketin duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Cemalettin T., hafif ticari aracın sürücüsü Hatice D., Pınar D. (30) ve Yiğit D. (7) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza bir evin güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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