Üye Girişi
Haberi Paylaş
Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Güncel Haberler

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

1 kişinin hayatını kaybettiği kamera görüntüleri ortaya çıktı

ZONGULDAK Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre B.A yönetimindeki 67 ABJ plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç; Devrek istikametinden Zonguldak istikametine gittiği sırada Gökçebey kavşağından Ankara yolu üzerine dönüş yapmak isteyen isteyen Hasan Kırmızı idaresindeki 06 U 9833 plakalı Renault otomobille çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan Hasan Kırmızı yapılan tüm müdahalelere rağmen Devrek Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Aynı araçta bulunan kızı Ayşenur Kırmızı da ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza sebebiyle trafik kontrollü olarak sağlanırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Devlet Hastanesi Zonguldak Gökçebey Devrek Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title