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Zonguldak'ta tır ile ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Zonguldak'ta tır ile ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kozlu sahil yolunda seyreden 67 AJ 236 plakalı tır, 74 AAL 792 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı, kazada ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ersen Berk Çelik - Güncel

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