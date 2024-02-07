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Zonguldak'ta tedavi gören savcılık katibi için tören düzenlendi

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Zonguldak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden savcılık katibi Oğuzhan Kalaycı için Karadeniz Ereğli Adliyesi önünde tören düzenlendi. Kalaycı'nın cenazesi memleketi Düzce'ye gönderildi.

Zonguldak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden savcılık katibi için görev yaptığı Karadeniz Ereğli Adliyesi önünde tören düzenlendi.

Boğaz ağrısı şikayetiyle önceki gün ilçedeki özel bir hastaneye başvuran Oğuzhan Kalaycı'nın (30), serum tedavisi gördüğü sırada kalbi durdu. Hayata döndürülerek Zonguldak Bülent Ecevit Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kalaycı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kalaycı için görev yaptığı adliye önünde tören düzenlendi. Törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, helallik alındı.

Törene, Kalaycı'nın aile ve yakınlarının yanı sıra Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, adliye personeli ve avukatlar katıldı.

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılan Kalaycı'nın cenazesi memleketi Düzce'nin Yığılca ilçesine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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