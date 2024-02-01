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Zonguldak'ta Tavuk Kasabının Bacasında Yangın Çıktı

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Zonguldak'ta pişmiş tavuk satışı yapılan bir kasabın bacasında çıkan yangın, işyeri çalışanları ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ZONGULDAK'ta, pişmiş tavuk satışı yapılan bir kasabın bacasında tavuk yağının tutuşması sebebiyle yangın çıktı. Siyah dumanlar bacadan metrelerce yükselirken, yaşanan panik ve çalışanların yangın söndürme tüpleriyle müdahalesi kameraya yansıdı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi üzerindeki bir kasapta meydana geldi. Pişmiş tavuk satışı da yapılan kasabın bacasında yangın çıktı. Bacadan siyah dumanların yükseldiği yangına ilk olarak işyeri çalışanları yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek 30 dakikada söndürdü. İtfaiyenin yaptığı ilk incelemede, dükkanın bacasında biriken tavuk yağlarının tutuşarak yangına sebep olduğu belirtildi. Olayda yaralanan olmazken, işyerinde hasar meydana geldi. Yaşanan panik anları ve işyeri çalışanlarının yangına müdahale ettiği anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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