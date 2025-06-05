Zonguldak'ta Siber Dolandırıcılık Operasyonunda 5 Tutuklama

Zonguldak'ta Siber Dolandırıcılık Operasyonunda 5 Tutuklama
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Zonguldak'ta gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlıdan 5'i tutuklandı. Operasyon, 542 bin lira dolandırılan bir kişi üzerine gerçekleştirildi ve 25 dijital materyal ile 10 bin dolar ele geçirildi.

Zonguldak merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, siber suçlarla mücadele kapsamında, Gökçebey'de ikamet eden bir kişinin internet üzerinden 542 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Gökçebey Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Aksaray, Sivas, Şanlıurfa'da belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli yakalandı, adreslerde yapılan aramalarda 25 dijital materyal ve 10 bin dolar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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