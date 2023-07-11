Zonguldak'ta Sel Felaketi: Ev Yıkıldı, Dükkanlar Hasar Gördü

ZONGULDAK'ın Beycuma Beldesi'nde etkili olan selin ardından dükkanlar hasar görürken 3 katlı ev yıkıldı, bitişikteki apartmanlarda ise ağır hasar oluştu. 5 ilden gelen AFAD gönüllüleri ile Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesi'nde çalışan 35 kişilik madenci ekibi bölgedeki temizlik çalışmalarına destek verdi.

Kentin birçok noktasını etkileyen sağanak yağmurda Beycuma Beldesi'nde metrekareye 201.2 kilogram yağış düştü. Yaşanan su taşkınları belde merkezinde sele sebep oldu, cadde üzerindeki iş yerlerini su bastı. Çamur ve odun parçalarının dolduğu dükkanlarda satılık ürünler hasar görürken camlar kırıldı. Beycuma karayolunu da etkileyen sel nedeniyle asfaltın bir bölümü çöktü, bir elektrik diğeri ise devrildi. Bölgede can kaybı yaşanmazken kimsenin bulunmadığı 3 katlı bir ev sel sularına kapılarak çöktü. Çöken evin bitişindeki iki apartmanda ise ağır hasar oluştu. Hasarlı binalarda oturanlar tahliye edildi. Ekiplerin çalışmasıyla elektrik hattı telefon direği üzerinden verildi. Bölgede temizlik çalışmaları başlatılırken hasar tespit çalışması da yapıldı.

3 katlı binanın yıkıldığını ifade eden Muradiye Kabacalı, "Dere yatağındaki bina yıkıldı. O bina zaten tehlikeliydi, duvarları çatlamıştı. Eşya vardı ama boş duruyordu. Yan binada insanlar vardı onlar da gitti. Diğer evler ve dükkanlar da hasar gördü. Sel anında dükkanımızdan malzeme alalım diye uğraştık. Bir anda dere taşınca su basınca, biz yukarı kaçtık. Ben evimin içine girdim. Allah'tan o ev göçtü, göçmeseydi komple gidecekti. Mahalleye su basacaktı." ifadelerini kullandı.