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Zonguldak'ta sebze halinde çıkan silahlı kavgada zabıta memuru yaralandı

Zonguldak'ta sebze halinde çıkan silahlı kavgada zabıta memuru yaralandı
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Zonguldak'ta belediyeye ait sebze halinde güvenlik görevlisi ile zabıta memuru arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Zabıta memuru bacağından vurularak yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ta belediyeye ait sebze halinde çıkan tartışmada tabancayla bacağından vurulan zabıta memuru yaralandı.

Karaelmas Mahallesi Mustafa Aşçı Caddesi'nde bulunan Zonguldak Belediyesine ait sebze halinde, belediyenin güvenlik görevlisi O.B. ile aralarında alacak meselesi bulunduğu öne sürülen zabıta memuru K.Ö. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine O.B, tabancayla K.Ö'ye ateş etti.

Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan K.Ö. için ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan K.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli O.B. ise polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
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