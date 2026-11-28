Duygu Elma ÖZFİDAN/ZONGULDAK, ZONGULDAK'ta kavşakta çarpıştıktan sonra savrularak şarampole yuvarlanan iki otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Zonguldak- Ankara karayolunun Sapça kavşağı mevkiinde meydana geldi. Kavşakta duraklama yapan 67 ACA 202 plakalı otomobile, Zonguldak yönünde seyir halinde olan 52 DB 848 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil savrularak yol kenarındaki şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada iki otomobilde bulunan Y.D., E.İ., Ö.Ö. ve E.İ. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Şarampole uçan araçlar ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı