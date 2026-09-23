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Zonguldak'ta sağanak ulaşımı zorlaştırdı, balıkçılar denize açılamadı

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Zonguldak'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak, bazı sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Rögarlardan taşan ve yokuşlardan akan sular yayalar ile sürücülere zor anlar yaşatırken, balıkçılar denize açılamadı; 5 metreyi aşan dalgalar oluştu.

ZONGULDAK'ta etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı sokaklarda su birikintileri yaşanırken, yayalar ve araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Meteorolojik uyarıların ardından kentte yağmur etkili oldu. Sabah saatlerinde sağanak yağış bastırınca bazı sokaklarda su birikintileri oluştu. Rögarlardan taşan ve yokuşlardan yollara akan sular, yayalar ve araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Balıkçılar olumsuz havadan dolayı denize açılamazken, boyu 5 metreyi aşan büyük dalgalar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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