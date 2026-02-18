Haberler

Zonguldak'ta rüşvet karşılığı sağlık raporu düzenlenmesine ilişkin 1 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ta rüşvet karşılığı sağlık raporu düzenlenmesine ilişkin 1 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta, rüşvet karşılığında sağlık raporu düzenlediği iddiasıyla bir doktor tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda rüşvet veren başka bir zanlı ile birlikte iki kişiyi gözaltına aldı.

Zonguldak'ta rüşvet karşılığı sağlık raporu düzenlenmesine ilişkin 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, istihbarat çalışmaları kapsamında bir aile hekiminin rüşvet karşılığı sağlık raporu düzenlediği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Yaklaşık 6 ay süren fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda doktor R.Y. ile ona rüşvet verdiği öne sürülen S.A. (28) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli R.Y. "rüşvet alma" suçundan tutuklandı, S.A. hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Olayla ilgili M.A'nın (31) ise başka bir suçtan tutuklu bulunduğu, alınan rüşvet miktarının hazırlanacak MASAK raporuyla netleşeceği öğrenildi.

Kaynak: AA " / " + Fadime Yılmaz Elma -
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Kredi kartıyla ödeme yaparken bu mesajı görürseniz aman dikkat

Kredi kartıyla ödeme yaparken bu mesajı görürseniz aman dikkat
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Mourinho'dan Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum

Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu

Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
14 yıl önce eğitimine destek vermişti: Ufuk Özkan'ı duygulandıran an

Hastanede karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi