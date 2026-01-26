Haberler

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 6 maden ocağı kapatıldı

Güncelleme:
Zonguldak'ta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla yapılan denetimlerde ruhsatsız olarak işletilen 6 maden ocağı kapatıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri, ocakların kapatılması işlemlerini gerçekleştirdi.

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 6 maden ocağı kapatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerce 19-25 Ocak'ta yapılan 12 denetlemede, 6 ocağın ruhsatsız işletildiği tespit edildi.

Söz konusu ocaklar Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince kapatıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
