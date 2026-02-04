Haberler

Zonguldak'ta özel bireylere genel kültür yarışması

Zonguldak'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilgi yarışmasında, 18 özel birey çeşitli gruplar halinde yarıştı. 'Sevgi Var Engel Yok' grubu birinci oldu ve kazanan gruba kahvaltı ödülü verileceği açıklandı.

ZONGULDAK'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon Aile Danışma Merkezi tarafından özel bireyler arasında bilgi yarışması düzenlendi. Birinci olan gruba kahvaltı ödülü verildiği yarışmada 18 özel birey yarıştı. Yarışmayı kaybeden bir gruptaki özel birey ise gözyaşlarını tutamadı.

Kentte, özel gereksinimli bireylerin gittiği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon Aile Danışma Merkezi'nde 'kahvaltı' ödüllü genel kültür yarışması düzenlendi. Yarışmaya 18 özel birey, Spartacus, Sevgi, Süperler, Sevgi Var Engel Yok, Kankalar ve Bilgi Yolu isimli gruplarla yarıştı. Merkez Müdürü Tuğba Er, özel bireylere soruları yöneltirken, özel bireylerin soruları yanıtladığı anlar sevimli görüntülere sahne oldu. Yarışmada 'Sevgi Var Engel Yok' isimli grup birinciliği kazandı. Spartacus grubundaki Emre Babalık'ın yarışmayı kaybedince gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Kazanan grubun kahvaltı ödülü ilerleyen günlerde yapılacak etkinlikle verilecek.

