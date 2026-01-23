Haberler

Zonguldak'ta kaza sonrası dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle 20 metre yüksekliğindeki köprüden dereye düşerek yaralandı. Sürücü hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde dereye düşen aracın sürücüsü yaralandı.

Bakacakkadı'da F.S'nin kullandığı 06 FT 8129 resmi plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak 20 metre yüksekliğindeki köprüden dereye düştü.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü F.S, polis ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan F.S'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada hasar oluşan araç ise vinçle dereden çıkarıldı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
