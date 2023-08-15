Zonguldak'ta otobüs ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin tünelde çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada otobüs sürücüsü ile 2 yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.