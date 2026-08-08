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Alaplı'da otluk yangın söndürüldü

Alaplı'da otluk yangın söndürüldü
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Alaplı Çayı kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında 2 dönümlük alan ve 10 yıllık sedir ağacı zarar gördü; yetkililer cam kırıkları konusunda uyardı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Mahallesi Çayboyu Caddesi üzerindeki Alaplı Çayı kenarında otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alaplı İtfaiye Müdürlüğü'ne yakın noktada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 2 dönümlük otluk alan ve yürüyüş yolu üzerindeki 10 yıllık sedir ağacı yandı.

Alaplı İtfaiye Müdürü Çetin Güner, AA muhabirine, yangının yol kenarlarına atılan cam kırıklarından çıktığını tahmin ettiklerini belirterek, vatandaşları uyardı.

Kaynak: AA
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