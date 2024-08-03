Zonguldak'ta ormanlık alanda kaybolan 5 kişi kurtarıldı
Harmankaya Şelalesi yürüyüş parkuruna gezi amaçlı giden 3'ü çocuk 5 kişi, ormanlık alanda yürüyüş rotasını kaybettiğini belirterek yardım talebinde bulundu. İl Jandarma Komutanlığından 1 Jandarma Asayiş Timi,1 Jandarma Asayiş Komando Timi bölgeye sevk edildi. Ormanlık alan içerisinde bulunarak güvenli bölgeye sevk edilen şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Zonguldak'ta ormanlık alanda kaybolan 5 kişi kurtarıldı.
Harmankaya Şelalesi yürüyüş parkuruna gezi amaçlı giden 3'ü çocuk 5 kişi, ormanlık alanda yürüyüş rotasını kaybettiğini belirterek yardım talebinde bulundu.
İl Jandarma Komutanlığından 1 Jandarma Asayiş Timi,1 Jandarma Asayiş Komando Timi bölgeye sevk edildi.
Ormanlık alan içerisinde bulunarak güvenli bölgeye sevk edilen şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.