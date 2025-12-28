Zonguldak'ta okullara ve üniversiteye 1 gün tatil

ZONGULDAK'ta olumsuz hava şartları etkin olurken Valilik okulların 29 Aralık Pazartesi 1 gün süre ile tatil edildiğini açıkladı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü (BEUN) ise pazartesi günü yapılacak final sınavlarının ertelendiğini duyurdu.

Kentte 3 gündür yağış ve rüzgar etkili olurken meteorolojik tahminler, kar, yağmur ve rüzgarın devam edeceği yönünde oldu. Meteorolojik tahminlere göre güvenlik tedbirlerinin alındığını duyuran Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, sosyal medya hesabından tatil açıklaması yaptı. Açıklamaya göre 29 Aralık Pazartesi günü okullar 1 gün süreyle tatil edilirken tüm hizmet içi eğitim ve e-sınav faaliyetlerine 1 günlük ara verildiği ifade edildi. Kreş ve anaokuluna giden çocuğu olan kadın personel ile malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.

ÜNİVERSİTEDE FİNAL SINAVLARI ERTELENDİ

Öte yandan BEUN Rektörlüğü de yaptığı yazılı açıklamayla 29 Aralık Pazartesi günü yapılacak final sınavlarının 3 Ocak Cumartesi gününe ertelendiğini duyurdu.