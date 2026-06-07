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Motosiklet, akaryakıt istasyonuna dönen otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Motosiklet, akaryakıt istasyonuna dönen otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Zonguldak'ta akaryakıt istasyonuna dönen otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Alper Başören hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü yaralandı.

ZONGULDAK'ta motosiklet, akaryakıt istasyonuna dönen otomobile çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Alper Başören öldü, otomobil sürücüsü ise yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Zonguldak- Ankara yolu Karaman mevkisinde meydana geldi. Alper Başören idaresindeki 67 AGJ 191 plakalı motosiklet, iddiaya göre akaryakıt istasyonuna dönüş yapan R.K. yönetimindeki 67 SL 735 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Başören'in durduğu belirlendi. Kalp masajıyla hayata döndürülen Başören, ambulans ile kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, itfaiye ekibi tarafından otomobilden çıkarılan yaralı sürücü R.K. ise ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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