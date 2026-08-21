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Mevsimlik tarım işçisi çocukları için Alaplı'da final

Mevsimlik tarım işçisi çocukları için Alaplı'da final
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik eğitim ve sosyal faaliyetler, gösteri programıyla sona erdi. Projeyle 6 yılda 725 çocuk ve 261 aileye ulaşıldı; çocuklar ödüllerini aldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik eğitim ve sosyal faaliyetler düzenlenen programla sona erdi.

Alaplı Mollabey İlk ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen "Mevsimlik Tarımda Fındık Hasadında Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Sona Erdirilmesi Gösteri Programı"nda, zeka oyunları, atletizm, masa tenisi ve resim yarışmalarında dereceye giren çocuklara ödülleri verildi.

Bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen programda, mevsimlik tarım işçilerinin çocukları halk oyunları ve müzikli ritim gösterileri sergileyerek şiirler okudu.

Çocukların tarlalardan çekilerek okul sıralarında hayallerine koşmasını amaçlayan projede 6 yılda 725 çocuk ve 261 aileye ulaşıldı.

Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, AA muhabirine, ilçeye fındık işçiliği dolayısıyla her yıl 2 bin ile 4 bin arasında kişinin misafir olarak geldiğini bildirdi.

Kaymakamlık koordinesinde diğer kurumların katkısıyla çocuklara çeşitli faaliyetler sunduklarını belirten Köksal, "Çocuklarımızın buradaki huzuru, onları küçük yaşlarda tarlalardan alıp eğitimle buluşturmak için çeşitli etkinlikler yapmaktayız. Bugün de bu sezonun finaline geldik." dedi.

Köksal, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "İnşallah bu çocuklarımızın, ömür boyu devletimizin birer şerefli ferdi olarak vatanımızın, milletimizin, bayrağımızın gölgesinde en iyi hizmetleri yapmalarını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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