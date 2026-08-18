Haberler

Zonguldak'ta çöp şantiyesi isyanı

Zonguldak'ta çöp şantiyesi isyanı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak Birlik Mahallesi sakinleri, belediyenin çöp presleme şantiyesinin yol açtığı koku, sinek ve fare sorunları nedeniyle tepki gösterdi. Mahalleli, şantiyenin taşınmasını isterken, belediye resmi şikayet olmadığını açıkladı.

Zonguldak'ta bir grup mahalleli, sokakta kötü koku yayıldığı ve hijyen ihlalleri yapıldığı gerekçesiyle açıklama yaptı.

Birlik Mahallesi Esençay Sokak'ta yaşayan mahalle sakinleri adına açıklama yapan Azize Kaba, topladıkları imzaların yer aldığı dilekçeyi Valiliğe yazılı ilettiklerini, son çare olarak da sosyal mecraya başvurmaya karar verdiklerini anlattı.

Kaba, Zonguldak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde gece saat 03.00'ten sonra çalışmaya başlandığını iddia ederek, "Sabah işe gidenler var, rahatsız oluyorlar, uyuyamıyorlar. Çöp de burada preslendiği için aşırı koku oluyor. Kokudan dolayı sinek oluyor. Çocuklarımız dışarıda oynayamıyor. Sinek ısırıklarından oturamıyoruz. Sürekli çocukların üzerinde sinek ilacı. Biz bu durumdan muzdaribiz." dedi.

Çöp preslemenin merkezi bir yerde yapılamayacağını savunan Kaba, bu durumun ortadan kaldırılmasını istediklerini belirtti.

Mahalle sakini Mustafa Güney de çöp nedeniyle her tarafta fare olduğunu öne sürerek, "Benim kapımda kamelya var ama rahat rahat oturamıyorum sinekten. Şehir merkezinde çöp toplama şantiyesi olur mu, olmaz. İlaçlama yok. Belediyenin çöp alanı dediğimiz yer temiz olur." diye konuştu.

İşçiler arasında kavgalar yaşandığını da ileri süren Güney, "Zaman zaman mahalle sakinleri polis çağırıyor. Küfür had safhada. Kapıda eşimizle, kızımızla oturamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediyeye ulaşan resmi şikayet yok

Öte yandan Zonguldak Belediyesi yetkilileri, kendilerine ulaşmış resmi bir şikayet bulunmadığını bildirdi.

Bir haneden, gürültü ve küfür konusuyla ilgili daha önce Beyaz Masa'ya telefonla başvuru yapıldığını, bunun üzerine personelin uyarılarak disiplin yönetmeliğine "yüksek sesli müzik açma" ve "küfürlü konuşma" konusunda maddeler eklendiğini belirten yetkililer, yoldan bağımsız olan presleme ve toplama alanından çöp sularının sızmasının mümkün olmadığını ancak ihtimale karşı özel toprak-kül karışımı tabakanın bulundurulduğunu kaydetti.

Yetkililer ayrıca, çöp araçlarının Sofular köyündeki çöp boşaltım tesisinde yıkandığını, bölgedeki yıkama faaliyetinin sadece araçların dışı için yapıldığını ifade etti.

Kaynak: AA
Feth-i kabir kararı! Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak

Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak
Trump rahat durmuyor! Paylaştığı haritaya bakın

Rahat durmaya niyet yok! Paylaştığı haritaya bakın
YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu

YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu: Hayalim gerçekleşti
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'in uyuşturucu test sonucu belli oldu

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastanenin bahçesinde iki gün yattı, beyin kanamasından öldü

Hastanenin bahçesinde iki gün yattı, beyin kanamasından öldü
18 yıllık aile dostu Seyfi Beyaz ifadesinde geri adım atmadı: Vermeseydik iskan vermezlerdi

18 yıllık aile dostu, İmamoğlu'nu çok fena sattı: Vermeseydik...
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın kuzeni Vesim Esad idama mahkum edildi

Kendisinden sonra kuzeni de idama çarptırıldı! Suçlamalar çok ağır

Ahmet Dursun'dan çok konuşulacak şampiyonluk yorumu

''Eğer Salah onlarda olsaydı, ligde net olarak birinci olurlardı''
El Nino rekor kıracak: Son 76 yılın en şiddetli olayı olacak

El Nino rekor kıracak: Son 76 yılın en şiddetli olayı olacak
Kripto para sektöründe kırmızı alarm

Kripto para sektöründe kırmızı alarm
Denizlispor tesislerinde gerginlik! Taraftar, başkana saldırmaya kalktı

Saldırmaya kalktığı kişinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız