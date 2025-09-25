Zonguldak'ta Maden Ocağında Göçük: Bir İşçi Hayatını Kaybetti, Diğeri Yaralı Kurtarıldı
Zonguldak'ta meydana gelen maden ocağı göçüğünde 44 yaşındaki Orhan Maskar'ın cansız bedenine ulaşıldı, diğer işçi Giray Turpçu ise yaralı olarak kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
BİRİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI, DİĞERİ YARALI KURTARILDI
Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiden Orhan Maskar'ın (44) cansız bedenine ulaşıldı, diğer işçi Giray Turpçu ise yaralı olarak kurtarıldı. Maskar'ın cenazesi inceleme sonrası morga kaldırılırken, Turpçu da hastanede tedaviye alındı.
Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel