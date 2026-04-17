Emekliliğine 1 ay kalan madenci, ocakta elektrik akımına kapılıp öldü

Zonguldak'ta bir özel maden ocağında elektrik akımına kapılan 42 yaşındaki madenci Suat Kulakçı, emekliliğine bir ay kala hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

ZONGULDAK'ta çalıştığı taşkömürü üretimi yapan özel maden ocağında elektrik akımına kapılan madenci Suat Kulakçı (42) hayatını kaybetti. Kulakçı'nın emekliliğine 1 ay kaldığı öğrenildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Asma Mahallesi'nde bulunan taşkömürü üretimi yapan bir özel maden ocağında meydana geldi. Maden işçisi Suat Kulakçı, ocak içerisinde elektrik akımına kapıldı. Arkadaşlarının yeryüzüne çıkardığı madenci, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen Kulakçı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 çocuk babası Kulakçı'nın emekliliğine 1 ay kaldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
