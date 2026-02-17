Haberler

Göçükte ölen emekli madenci, kızının okul masrafları için çalışmaya devam ediyormuş

Güncelleme:
Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden iki kişi ve yaralanan bir kişi nedeniyle, işletme müdürü Halil Demiröz tutuklandı. Maden mühendisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OCAK MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, özel maden ocağında Ziya Kiret (60) ve Veysel Oruçoğlu'nun (46) hayatını kaybettiği, İsmet Kabuk'un yaralı kurtulduğu göçüğe ilişkin İşletme Müdürü Halil Demiröz ile maden mühendisi Ersin S. jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Halil Demiröz ile Ersin S. adliyeye sevk edildi. Ersin S. mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Halil Demiröz tutuklandı.

