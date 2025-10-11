Zonguldak'ta Maden Ocağı Cinayeti Davasında İstinaf Kararı

Zonguldak'ta, ruhsatsız maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin cesedinin ormanda yanmış halde bulunmasına ilişkin 3'ü tutuklu 6 sanığa verilen ve 1 yıl 8 ay ile 5 yıl 8 ay arasında değişen cezalar, istinaf mahkemesince hukuka uygun bulundu.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Afganistan uyruklu Nourtani'nin cesedinin 10 Kasım 2023'te ormanda yanmış halde bulunmasına ilişkin Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesince sanıklar hakkında verilen hapis cezasına ilişkin başvuruyu değerlendirdi.

Ceza Dairesi, vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, gerekçe içeriği, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre dosya üzerindeki incelemesini tamamladı.

Yerel mahkemenin, sanıklar H.K. ve E.G. hakkında "taksirle ölüme neden olma" ve sanıklar E.D, S.K, A.A. ve A.Ç. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından verdiği cezanın hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, verilen hükümde isabetsizlik bulunmadığından itirazları esastan reddetti.

Ceza Dairesi, isnat edilen suçlardan tutuklu sanıklar E.G. ve H.K. hakkında verilen 5'er yıl 8 ay, diğer tutuklu sanık A.A. hakkında verilen 4 yıl 6 ay, tutuksuz sanıklar E.D. ve S.K. hakkında 2'şer yıl ile diğer tutuksuz sanık A.Ç'ye verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Karara, Afgan madencinin ailesinin ve sanık avukatlarının itiraz edeceği öğrenildi.

Olay

Kırat Mahallesi'nde yol kenarındaki ormanlık alanda 10 Kasım 2023'te yanmış halde bulunan cesedin, 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye (50) ait olduğu belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağı sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan A.A, E.G. ve H.K. tutuklanmış, E.D, A.Ç. ve S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ruhsatsız ocakta çalıştığı öne sürülen Nourtani'nin, iş sırasında fenalaşıp hareketsiz kaldığı ve buradan araçla ormana götürülüp benzin dökülerek yakıldığı iddia edilmişti.

Nourtani'nin cesedinin bulunmasından 4 gün önce jandarma ekiplerince, ruhsatsız çalıştırıldığı belirlenen maden ocağının patlayıcıyla kullanılamaz hale getirildiği fakat zanlıların yeni giriş açarak ocağı yeniden faaliyete soktuğu tespit edilmişti.

Mahkeme heyeti, 11 Nisan 2025'teki karar duruşmasında, tutuklu sanıklar E.G. ve H.K. hakkında alt sınırdan uzaklaşarak "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 5'er yıl 8 ay, diğer tutuklu sanık A.A. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetmişti.

Tutuksuz sanıklar E.D. ve S.K. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 2'şer yıl hapis cezasına karar vermişti. Aynı suçtan diğer tutuksuz sanık A.Ç'ye ise olayın aydınlatılmasında kolluk kuvvetlerine yardımcı olması dolayısıyla takdiri indirim uygulanarak 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.

Heyet, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin, tutuksuz sanıkların da yurt dışına çıkış yasağının devamını kararlaştırmıştı.