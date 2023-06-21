Zonguldak'ta maden kazasında hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

Zonguldak'ta TTK Üzülmez Müessesesine bağlı maden ocağında meydana gelen kazada hayatını kaybeden Hüseyin Eroğlu, memleketi Gökçebey ilçesi Muharremler köyünde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Törene, Eroğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesine bağlı maden ocağında üzerine taş ve kömür parçalarının düşmesi sonucu hayatını kaybeden maden işçisi Hüseyin Eroğlu (27) için memleketi Gökçebey ilçesi Muharremler köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Eroğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gökçebey Kaymakamı Emrah Aslan, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, genel müdür yardımcıları, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Amelebirliği Başkanı Şenol Yüce, TTK Üzülmez Müessese Müdürü Murat Köseoğlu ile sivil toplum temsilcileri ve sendika yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit madencinin ikizi Hasan ve babası Adem Eroğlu, tabutu başında taziyeleri kabul etti. Baba Adem Eroğlu'nun emekli madenci olduğu öğrenildi. İkindi vakti kılınan namazının ardından Eroğlu'nun cenazesi dua ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Cüneyt ÖZFİDAN/ GÖKÇEBEY (Zonguldak),