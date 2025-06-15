Zonguldak'ta Maden İşçilerine Babalar Günü Sürprizi

Zonguldak'ta Maden İşçilerine Babalar Günü Sürprizi
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Zonguldak'ta maden işçilerine Babalar Günü dolayısıyla duygusal bir etkinlik düzenlendi. Eşleri ve çocukları ile bir araya gelen işçiler, aile bağlarının güçlendirilmesine katkı sağlayan anlar yaşadı.

Zonguldak'ta yer altında çalışan maden işçilerine Babalar Günü dolayısıyla sürpriz yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı" kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü ile işbirliğinde etkinlik gerçekleştirilmesine karar verdi.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi tarafından yürütülen eğitim faaliyetleri doğrultusunda ve 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Babalar Gününe özel program düzenlendi.

Etkinlik kapsamında maden işçilerinin çocukları ve eşleri müesseseye getirildi. Vardiya çıkışında kuyu başında sevdikleriyle karşılaşan madenciler, duygusal anlar yaşadı. Etkinlikte ayrıca pasta kesildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, madencilerin Babalar Gününü kutlayarak, "Aile, toplumsal yapının temelidir. Bu tür buluşmalarla hem aile bağlarını pekiştiriyor hem de emeğin kıymetini birlikte yaşıyoruz." dedi.

Etkinlik sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: AA / Tuncay Tokay - Güncel
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