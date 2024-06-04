Zonguldak'ta maden göçüğü: 1 işçi can verdi

Zonguldak'ta TTK'ye bağlı Gelik Müessesesi'nde yaşanan göçükte 3 işçi göçük altında kaldı. Yaralı olarak çıkarılan işçiler hastanede tedavi altına alındı. Tevfik Soy isimli işçi, hastanede hayatını kaybetti.

ARKADAŞININ KURTARILMASINA YARDIM ETTİ

Yerin 260-360 metre altındaki Acılık Ayağı'ndaki göçükte mahsur kalan maden işçileri Harun Kara ve Tevfik Soy'a ekipler ulaştı. Hafif yaralı olan Harun Kara, ağır yaralı haldeki mesai arkadaşı Tevfik Soy'un kurtarma çalışmalarına yardım etti. İki işçi daha sonra TTK Tahlisiye ekiplerinin çalışmasıyla yüzeye çıkarıldı.

HASTANEDE CAN VERDİ

İşçiler, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tevfik Soy, hastanede kurtarılamadı. Soy'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Hafif yaralı olan Harun Kara'nın ise bekar olduğu belirtilirken, tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu hastaneye gelerek taziyelerini bildirirken olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Saat 12.15 sıralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu işletmesinde Bir göçük meydana geldi. Göçüğe 3 işçi kardeşimiz maruz kaldı. İkisi kaçarak kurtuldu. Tevfik soy isimli işçimiz göçük altında kaldı. Bel bölgesinden aşağısı...Yalnız ilk göçük anından itibaren bilinci kapalıydı. Olay yerindeki arkadaşları ve diğer ekipler anında müdahale ettiler. Saat 13.50 sıralarında göçükten çıkardılar. Kurtarma çalışması devam ederken sağlık ekipleri de ocağı indiler. Onlar da müdahalelerine devam ettiler. Göçükten çıkartıldıktan sonra ambulansta ve hastanede müdahaleler devam etti. Maalesef kurtaramadık. Tevfik Soy isimli kardeşimiz vefat etti. Şehit oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz, ailesine, arkadaşlarının ve madencilerimize başsağlığı diliyoruz. Diğer arkadaşlarımızın durumu iyi. Büyük geçmiş olsun."