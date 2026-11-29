Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ZONGULDAK'ta etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde 5 metrelik dev dalgalar oluştu.

Zonguldak'ta hava sıcaklığı hissedilir derecede düşerken; dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan, doğu ve kuzeydoğu yönlerinden esen kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreye kadar ulaştı. Balıkçı tekneleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı. Öte yandan liman içerisinde balıkçı teknelerinin çevresini de atıklar kapladı. Özellikle kıyı bölgelerde biriken plastik atıklar, çevre kirliliğinin yanı sıra görüntü kirliliğine neden oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı