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Zonguldak'ta kömür ocağında göçük: 2 madenci kurtarıldı

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren Turnalı Madenciliğe ait kömür ocağında meydana gelen göçük sonucu mahsur kalan 2 madenci, 11 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren Turnalı Madenciliğe ait kömür ocağında göçük meydana geldi. Göçüğün diğer tarafında mahsur kalan 2 madenci 11 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Olay, 15.30'da Kilimli ilçesi Gelik beldesinde Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait 11 numaralı saha 7 numaralı ocağı çalıştıran Turnalı Madencilik'te meydana geldi. İşçilerin çalıştığı bölgeden uzak mesafede meydana gelen göçükte enkaz altında kimse kalmazken, yürüyüş yolu taş, toprak ve kömür ile kapandı. Göçüğün diğer tarafında kalan madenciler Furkan Bahar (26) ve Anıl Açıcı (33), ocak içinde haberleşme için kullanılan diafon yardımıyla yeryüzündeki santrale göçük nedeniyle yüzeye ulaşamadıklarını ve iyi oldukları bilgisini paylaşarak, yardım istedi. Diğer maden işçileri ise arkadaşlarını kurtarmak için çalışma başlattı.

YETKİLİLERE GEÇ HABER VERİLDİ

Ocak yetkilileri  tarafından akşam saatlerinde yapılan ihbar üzerine maden ocağına Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekibi ile AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AİLELERİYLE İLETİŞİM KURULDU

Mahsur kalan işçiler, diafon ile aileleriyle iletişim kurarak endişelenmemelerini ve iyi olduklarını söyledi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da bölgeye giderek incelemelerde bulundu. İşçiler yaklaşık 11 saat süren çalışma sonucu, yolu kapatan göçüğün temizlenmesi ile yüzeye çıkarıldı. Ocak başında bekleyen sağlık ekibi tarafından ilk kontrolleri yapılan Bahar ve Açıcı, ambulanslarla tedbir amaçlı Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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