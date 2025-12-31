Haberler

Zonguldak'ta Kar Yağışı Trafiği Felç Etti

Güncelleme:
Zonguldak'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi yolunu beyaza bürüdü ve yaz lastiği kullanan sürücüler zor anlar yaşadı. Hastane yolunda trafik durdu ve birçok sürücü araçlarını bırakıp yürümek zorunda kaldı.

ZONGULDAK'ta sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi yolunda kar lastiği kullanmayan sürücüler yolda kalınca trafik durdu.

Kent merkezinde yağmur görülürken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. BEUN Hastanesi yolu, bir anda bastıran yağışla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Yaz lastiği ile yokuştan inmeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı. Hastane yolunda araçlar kayarken; yokuşu çıkamayan bazı sürücüler, araçlarını bırakıp yürüyerek ilerledi.

Yaz lastiği ile yokuşu çıkamadığı için otomobilini yol kenarına bıraktığını anlatan Hüseyin Üzmez, "Hastane gibi bir yerde böyle yol bakımı yapılmadan insanları mağdur etmek hiç de iyi değil. Benim aracım çıkmadı. Benim suçum var, yazlık lastik kullanıyorum. Ama insanların çilesi ne? Yürüyerek hastaneye gidiyorum" diye konuştu.

Öte yandan kar yağışı İstanbul ve Ankara yönünde de etkili oldu. Sürücüler zaman zaman zor anlar yaşarken, ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.

