Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle 62 köy yolu kapandı

Güncelleme:
Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle toplam 899 kilometre uzunluğundaki 82 köy yolundan 62'si ulaşıma kapandı. Ekipler, 20 köy yolunu yeniden açmak için çalışmalara devam ediyor.

Kentte gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Ankara ve İstanbul yönünde yollar beyaza büründü. Sürücüler zaman zaman kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Kent merkezlerinde ise çatılarda ve araçların üstlerinde kar birikti. Gece saatlerindeki yağışla birlikte toplam 899 kilometre uzunluğundaki 82 köy yolunun ulaşımı kapandı. Ekiplerin müdahalesiyle 86 kilometrelik yol temizlendi, 20 köy yolu yeniden açıldı. Kent genelinde 813 kilometre uzunluğundaki 62 köy yolunu açmak ve mahallelerdeki yolları temizlemek için Belediye ve İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
