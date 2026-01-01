Zonguldak yeni yıla karla başladı

ZONGULDAK'ta yeni yılın ilk saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürdü. Kent beyaz örtüyle uyanırken, 61 köy yolu ulaşıma kapandı.

Zonguldak genelinde yeni yılın ilk saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı, aralıklarla devam etti. Kent merkezinde çatılar ve araçların üstü beyaza bürünürken, kent güne kar ile başladı. Alaplı ilçesinde de kar etkili olurken bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Alaplı Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, deniz suyu ile yollarda yıkama çalışması yaptı. İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, monitör isimli itfaiye aracının üstüne çıkarak buzlanan yokuşa su püskürttü. Kar ve buzun erimesiyle araçlar yollarına devam edebildi.

Zonguldak Ereğli yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle zaman zaman uzun araçların ilerlemesine izin verilmedi. 61 köy yolu da kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolları açık tutmak ve kapanan köy yollarında ulaşımı sağlamak için kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN, Cem SÜRMENELİ/ZONGULDAK,