Haberler

Zonguldak yeni yıla karla başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni yılın ilk saatlerinde Zonguldak'ta başlayan kar yağışı, kent genelinde etkisini sürdürerek 61 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

ZONGULDAK'ta yeni yılın ilk saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürdü. Kent beyaz örtüyle uyanırken, 61 köy yolu ulaşıma kapandı.

Zonguldak genelinde yeni yılın ilk saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı, aralıklarla devam etti. Kent merkezinde çatılar ve araçların üstü beyaza bürünürken, kent güne kar ile başladı. Alaplı ilçesinde de kar etkili olurken bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Alaplı Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, deniz suyu ile yollarda yıkama çalışması yaptı. İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, monitör isimli itfaiye aracının üstüne çıkarak buzlanan yokuşa su püskürttü. Kar ve buzun erimesiyle araçlar yollarına devam edebildi.

Zonguldak Ereğli yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle zaman zaman uzun araçların ilerlemesine izin verilmedi. 61 köy yolu da kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolları açık tutmak ve kapanan köy yollarında ulaşımı sağlamak için kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN, Cem SÜRMENELİ/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Saat verildi! AKOM'dan karın esir aldığı İstanbul için kritik uyarı

AKOM'dan kar yağışının etkili olduğu İstanbul için kritik uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak

Galatasaray ocak ayında bakın kaç maça çıkacak