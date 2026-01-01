Zonguldak yeni yıla karla başladı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, gün içerisinde etkisini artırdı. İnsanlar, Karadeniz üzerinden gelen kar fırtınasını cep telefonlarıyla görüntüledi.
KAR FIRTINASI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Haber-Kamera: Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak),
