Zonguldak yeni yıla karla başladı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, gün içerisinde etkisini artırdı. İnsanlar, Karadeniz üzerinden gelen kar fırtınasını cep telefonlarıyla görüntüledi.

KAR FIRTINASI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
