Kangal cinsi köpeği av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir çiftlikte kangal cinsi köpeği av tüfeğiyle öldüren Hasan T., delillerin ardından tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çiftlikteki kangal cinsi köpeği av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından dosyaya eklenen yeni deliller üzerine tekrar gözaltına alınan Hasan T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Ereğli ilçesi Belen Mahallesi'nde meydana geldi. Cengiz A.'ya ait çiftlikteki kangal köpeği, ölü bulundu. Cengiz A. yaptığı incelemede, köpeğin tüfekle vurulduğunu fark edip şikayette bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çevrede araştırma yapan ekipler, görgü tanıklarının beyanı üzerine Hasan T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Dosyaya yeni eklenen bazı kamera kayıtlarında kaçarken görüldüğü iddia edilen Hasan T., yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Hasan T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hasan T.'nin avcılık yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
