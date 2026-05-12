'Yüksek sesle müzik' tartışmasında komşusu Dilara'yı öldüren sanığa indirimli müebbet hapis

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde, yüksek sesli müzik tartışmasında, komşusu Dilara Yıldırım'ı (24) bıçaklayıp öldüren ve arkadaşı Faruk B.'yi yaralayan Serdar Subaşı (33), 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan takdiri indirim ile birlikte müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Faruk B.'ye yönelik 'Yaralama' ve 'Mala zarar verme' suçlarından ise Subaşı hakkında haksız tahrik ve takdiri indirim ile 9 ay hapis cezası verildi.

Olay, geçen yıl 28 Eylül'de, Gökçebey ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Dilara Yıldırım, erkek arkadaşı Faruk B. ile otomobille evlerinin önüne geldi. İddiaya göre, burada Dilara Yıldırım ile Faruk B., otomobilde yüksek sesle müzik dinlemeye başladı. Bu sırada B.S., camdan komşusu Yıldırım ile erkek arkadaşına tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışmaya B.S.'nin oğlu Serdar Subaşı da dahil oldu. Serdar Subaşı, mutfaktan aldığı bıçakla sokağa çıktı. Tartışma, kavgaya döndü. Serdar Subaşı, Dilara Yıldırım ve Faruk B.'yi bıçakladı, otomobilin lastiklerini de kesip zarar verdi. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dilara Yıldırım, kaldırıldığı Gökçebey Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Faruk B. ise Çaycuma Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Dilara Yıldırım, memleketi Karabük'te toprağa verildi. Olayın ardından jandarmaya teslim olan Serdar Subaşı tutuklandı.

'KAZAYLA OLDU'

Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde olayla ilgili açılan davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmada, tutuklu sanık Serdar Subaşı ve taraf avukatları ve yakınları hazır bulundu. Söz verilen Subaşı, "Olay günü yaşananlar kazayla olmuştur. Yaralandığını duyunca 112'yi kendim aradım. Olanlardan pişmanım keşke böyle bir şey yaşanmasaydı" dedi.

AVUKAT: OLAY CİNSİYET TEMELLİ DEĞİL

Sanık avukatları, mütalaaya katılmadıklarını ifade ederek, olayın kadın cinayeti olarak değerlendirilemeyeceğini, olayın cinsiyet temelli olmadığını, ölen Dilara Yıldırım'a yönelik kasti bir hamle bulunmadığını belirtti. Son sözü sorulan sanık, "Pişmanım tamamen kazayla oldu. Bilerek isteyerek yapmadım" diye konuştu. Mahkeme heyeti, Serdar Subaşı hakkında haksız tahrik ve takdiri indirim ile Faruk B.'ye yönelik 'Mala zarar verme' suçundan 1 ay 15 gün, 'Yaralama' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti. Dilara Yıldırım'a yönelik 'Kadına karşı kasten öldürme' suçu sabit görülen sanığa takdiri indirim ile müebbet hapis cezası verildi. Sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı