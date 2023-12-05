Zonguldak'ta jandarmadan "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" kutlaması

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde jandarma ekipleri, "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla maden ocağını ziyaret etti.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde jandarma ekipleri, "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla maden ocağını ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı personeli, ilçede faaliyet gösteren özel maden ocağını ziyaret ederek madencilerin gününü kutladı.

Maden ocağındaki işçilerle vardiya çıkışında bir araya gelen ekipler, işçilerle sohbet etti, yemek yedi.

Etkinlikte maden şehitleri için dua edildi.