Zonguldak'taki trafik kazasında ağır yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede öldü

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Deli Hakkı köyü mevkisinde, dün işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Tuncay K. (42), kaldırıldığı kentteki özel bir hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tuncay K'nin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay

Deli Hakkı köyü mevkisinde Ormanlı istikametinde seyreden Cengiz E. (40) idaresindeki 67 AFV 442 plakalı işçi servisi ile karşı yönden gelen Tuncay K. (42) yönetimindeki 67 AAG 568 plakalı otomobil çarpışmıştı.

Kazada işçi servisindeki 8 kişi ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralanmıştı.