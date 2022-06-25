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Zonguldak'ta hortum paniği kamerada

İhlas Haber Ajansı - Gülcan Çolak - Güncel
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Zonguldak'ta hortum paniği kamerada Kıyıya kadar gelen devasa hortum korkuttu Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde meydana gelen bir hortum cep telefonu ile görüntülendi.

Zonguldak'ta hortum paniği kamerada

Kıyıya kadar gelen devasa hortum korkuttu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde meydana gelen bir hortum cep telefonu ile görüntülendi. Kıyıya kadar gelen devasa hortum korku dolu anlar yaşattı.

Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde bu sabah saatlerinde hortum meydana geldi. Denizde başlayan hortum iskele çevresinde etkisini sürdürdü. Evlerin bulunduğu bölgeye doğru yönelen hortum bir süre sonra etkisini yitirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Hortumla birlikte şiddetli rüzgar da yaşandı.

O anlara şahit olan Filyos Esnaf Odası Başkanı Alpay Özkan, Sabah 7.30 civarında fırtınanın ve yağmur sesine uyandım. Camdan baktığımda büyük hortumu gördüm gerçekten çok büyük ve inanılmazdı yaşanması lazım. Hortum iç kesimlere doğru gitti. Hortum bildiğimiz kadarıyla Türkali tarafına geçip bazı zarar vermiş sanrım" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Gülcan Çolak - Güncel

Zonguldak Çaycuma Filyos Güncel Haberler

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