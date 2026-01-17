Haberler

Zonguldak'ta heyelan kara yolunda ulaşımı aksattı

Zonguldak'ta heyelan kara yolunda ulaşımı aksattı
Güncelleme:
Zonguldak-Alaplı kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bir süre kesintiye uğradı. Sağanak yağış nedeniyle yamaçtan kopan toprak ve taş parçaları yola düştü. Ekipler gerekli önlemleri alarak yolu temizledi ve yeniden ulaşıma açtı.

Zonguldak'ta heyelan, kara yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Sağanak nedeniyle Zonguldak- Alaplı kara yolunun tersaneler mevkisinde toprak kayması meydana geldi.

Yamaçtan kopan taş, kaya ve toprak parçaları kara yoluna düştü.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ile Gülüç Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yol güvenliğini sağlamak amacıyla Alaplı-Karadeniz Ereğli istikametini ulaşıma kapattı.

İş makineleriyle toprak ve kaya parçalarının temizlenmesinin ardından, yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
