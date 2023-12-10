Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Göçük Altında Kalan 21 Personel Kurtarıldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Zonguldak'ta meydana gelen heyelan sonucu göçük altında kalan 21 personel, arama-kurtarma çalışmalarıyla kurtarıldı. Yaralı personeller hastanelere kaldırıldı.

GÖÇÜK ALTINDA KALAN 21 PERSONELİN TAMAMI KURTARILDI

Zonguldak'ta meydana gelen heyelanla ilgili AFAD Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 21 personelin göçük altında kaldığı ve kurtarılarak hastanelere kaldırıldıkları belirtildi. Göçük altında kalan anne ve oğlu için arama- kurtarma çalışmalarına, madenci, itfaiye ve 112 ekiplerinin katıldığının belirtildiği açıklamada, "Arama- kurtarma çalışmaları sırasında ikinci bir heyelan meydana gelmiş ve ekiplerimizden 21 personel göçük altında kalmıştır. Göçük altında kalan personellerimiz kurtarılarak hastaneye sevk edilmiş olup sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alınmıştır. Yaralı personelimize Allah'tan acil şifalar dileriz. Bölgede arama- kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Ankara, Sakarya, İstanbul, Eskişehir, Afyonkarahisar, Düzce, Çorum, Karabük AFAD il ekiplerimizden Arama- Kurtarma Personelimiz, araç ile çalışmalara destek vermek üzere bölgeye sevk edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

O ANLARI ANLATTI

İlk heyelan sonrası arama- kurtarma ekiplerinin toprak altında kaldığı 2'nci heyelan anlarını anlatan Hayrullah Malakçı (60), "Çalışma anında aniden orada ikinci kayma oldu. O anda orası karıştı. Kime ne olduğu belli olmadı. O anda canla başla çalışıldı. Orada emniyet güçleri duranları dağıttı. Biz de kendimizi zor kurtardık. Kendimizi zor attık aşağıya. Orada kurtarma ekipleri çalışıyordu. Onlar da bir şey anlayamadan hepimiz heyelanı yaşadık. İçeridekileri tanıyorum, onlara ulaşılamadı. O heyelan anında durduruldu çalışma. Şu an devam ediyor. Korktum, kendimi kaybettim o an. Çamurların içinden kaçtık, kıl payı kurtardık kendimizi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak AFAD Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gönül Dağı 118. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (10 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Bursa'da Deprem mi oldu? Bursa'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? PSG - Nantes maçı ne zaman? PSG - Nantes maçı hangi kanalda, saat kaçta? Açıköğretim sınavlarında kalem veriliyor mu 2023? Açıköğretim sınavlarında kalem, silgi, su, kalemtraş verilecek mi? AÖF sınavında kalem veriliyor mu? AÖF sınavında silgi, su, verilecek mi? Okulların kapanmasına kaç gün var SAYAÇ (9 Aralık) Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Saffet Sancaklı istifa mı etti? MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı neden istifa etti, sebebi ne? Yılbaşında okullar tatil mi? Yılbaşında okullar resmi tatil mi, değil mi? Yunan adaları 7 günlük kapı vizesi ne kadar, kaç TL? Yunan adaları kapı vizesi ücreti belli oldu mu? Süper Lig maçları nereden izlenir? Trendyol Süper Lig maçları hangi platformda yayınlanıyor? Keçiören Belediyesi hangi parti? Keçiören Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Keçiören Belediye başkanı kimdir? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı ne zaman? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kadroda kimler var?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title