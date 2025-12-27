48 yıllık gelenek bozulmadı: Amatör futbol kulübünden 'baba hindi' ödüllü okey turnuvası

ZONGULDAK'ta Tersanespor Futbol Takımı'na katkı amacıyla, yılbaşında gelenek olarak sürdürülen 'Baba hindi' ödüllü okey turnuvasının 48'incisi yapıldı. Hindiyi turnuvaya ilk kez katılıp kazanan Levent Demir, "İlk defa katıldım, mutlu oldum. Güzel bir eğlenceydi. Tersanespor'a hayırlı olsun" dedi.

Kentte, amatör ligde mücadele eden Tersanespor'a gelir sağlamak amacıyla yılbaşında düzenlenen okey turnuvası, 48'inci kez yapıldı. Turnuvayı, takımda futbol oynayan yeğeni sayesinde ilk kez katılan Levent Demir kazandı. 196 kişinin katıldığı turnuvanın finali heyecanla başlarken birincinin açık ara farkıyla sona erdi. 11 turluk final müsabakasının sonunda Levent Demir 1'inci, Birol Kulaksız 2'nci, Sabahattin Civan 3'üncü, Enver Yavuzdoğan 4'üncü oldu.

KAYBEDENLER DE ŞAMPİYONU BELİRLEDİ

Turnuvanın çeşitli aşamalarında elenen katılımcılardan isteyenlerin dahil olduğu 'Küskünler' adı verilen ikinci turnuva da düzenledi. 'Küskünler' turnuvasını Cafer Çapri kazandı.

Tersanespor Kulübü Başkanı Serkan Göktaş, "Bu sene 48'incisini yaptığımız geleneksel hindi turnuvasının finaline geldik bu akşam. Güzel bir turnuva oldu. 196 yarışmacı katıldı turnuvamıza. Dostane, mahallemizin geleneksel 48'incisi olan turnuvasının sonu geldi. Bu seneki turnuvamız Hüseyin Alpler ağabeyimizin anısına yaptık. Çok büyük Tersanespor sevdalısıydı. Yakın zamanda kaybettik, mekanı cennet olsun diyoruz" dedi.

'TASMAYLA GEZDİRECEĞİM'

Şampiyon olarak 'Baba hindi' kazanan Levent Demir, "Herkese teşekkür ediyorum. İlk defa katıldım, mutlu oldum. Güzel bir eğlenceydi. Tersanespor'a hayırlı olsun. Ben ilk defa katılıp kazandım. Yeğenimin sayesinde katılıp onun sayesinde kazandım. Yarın mahallemde tasmayla gezdireceğim. Ne beslemesi, yılbaşına hazırlık yapacağız" diye konuştu.

Birinci olana 'Baba hindi' hediye edilirken, diğer finalistlere kesilmiş hindi verildi. 'Küskünler' turnuvası birincisine de kesilmiş hindi verilirken, diğer finalistlere içecek hediye edildi. Final programı, komite ve şampiyonların fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.