Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Eski Sevgiliye Bıçaklı Saldırı

Zonguldak'ta Eski Sevgiliye Bıçaklı Saldırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta eski sevgilisi Elif E. ve ablası Ecem E.'yi bıçakla yaralayan şizofreni hastası Hüseyin Can Şahin tutuklandı. Olay sonrası abla-kardeş hastanede tedavi edildi.

ZONGULDAK'ta, caddede karşılaştığı eski sevgilisi Elif E.'yi (38) ve engel olmaya çalışan ablası Ecem E.'yi (42) bıçakla yaralayan şizofreni hastası Hüseyin Can Şahin, tutuklandı. Abla-kardeş ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Olay, dün kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa'da meydana geldi. Hüseyin Can Şahin, eski sevgilisi Elif E. ile yolda karşılaşınca taraflar arasında tartışma çıktı. Şahin, yanındaki bıçakla Elif E.'yi karnından bıçakladı. Elif E.'nin ablası Ecem E. de Şahin'e engel olmaya çalışırken, sağ göğsüne isabet eden bıçakla hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinden koşarak kaçan Şahin, daha sonra yakalandı. Yaralı abla-kardeş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Abla-kardeşin ayakta tedavi gördüğü ve aynı akşam taburcu edildikleri ifade edildi.

Hüseyin Can Şahin'in, polise verdiği ifadede, evlilik aşamasındayken kendisinden ayrılan Elif E. ile caddede karşılaştığını, kendisine hakaret edince sinirlenerek olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şahin, adliyeye sevk edildi. Şahin, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Öte yandan, Hüseyin Can Şahin'in şizofreni hastası olduğu, daha önceden annesinin kendisine vasi olarak atandığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi başladı

Beştepe'deki kritik zirve başladı! 'Öcalan' çıkışı sonrası ilk görüşme

 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu

İşte üniversiteli Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni

 Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

Belgelerle kürsüye çıkan Özel'den gündem yaratacak sözler
BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi

BBP lideri Mustafa Destici'den 'Kobani' çıkışı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Irak Ürdün CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Irak Ürdün maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Uluslar Ligi 14 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Perşembe hangi diziler var? 14 Kasım Perşembe TV'de bu akşamki diziler Kazakistan Avusturya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Kazakistan Avusturya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Luka Jovic kimdir? Luka Jovic kaç yaşına, mevkisi ne? 15 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 15 Ekim Cuma Hutbesi tam metni! Globe Soccer Ödülü nasıl oy verilir, puan durumu ne (Arda Güler 1.'mi)? Wanda Nara hamile mi? Rojin Kabaiş neden öldü? MasterChef eleme adayları kim? 14 Kasım Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 14 Kasım Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.