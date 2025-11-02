Eski polis köy kahvesinde ölüm saçtı! Bilanço ağır
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde psikolojik sorunları nedeniyle polislikten emekli olan bir kişi, köy kahvehanesinde av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
- Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eski polis Okan Ö. köy kahvehanesinde av tüfeği ile ateş açarak Kasım Özcan ve Aydın Özbakış'ın ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.
- Okan Ö. saldırı sonrası Çaycuma Adliyesi'ne giderek bir polis memuruna teslim oldu ve kullanılan av tüfeği jandarma tarafından ele geçirildi.
- Okan Ö. psikolojik sorunlar nedeniyle polislikten erken emekli edilmişti.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, psikolojik sorunları nedeniyle polislikten erken emekli edilen Okan Ö. (42), köy kahvehanesinde av tüfeği ile ateş açtı. Olayda, Kasım Özcan (59) ile Aydın Özbakış (37) hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 21.30 sıralarında, Çaycuma ilçesi Coburlar köyünde yaşandı. İddiaya göre, eski polis memuru Okan Ö., köy kahvesine gelerek av tüfeğiyle içeride oturanlara rastgele ateş açtı.
ESKİ POLİS DEHŞET SAÇTI
Tüfekten çıkan saçmalar, kahvehane sahibi Kasım Özcan ile Aydın Özbakış, Gökhan G. (39) ve Hüseyin G.'ye (67) isabet etti. Yaralılar kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli Okan Ö. kendi aracıyla köyden kaçtı.
İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Kasım Özcan ile Aydın Özbakış doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Gökhan G. ve Hüseyin G. ise hastanede tedaviye alındı.
TESLİM OLDU
Ekiplerin yakalamak için peşine düştüğü şüpheli Okan Ö. Çaycuma Adliyesi'ne giderek tanıdığı bir polis memuruna teslim oldu. Saldırıda kullanıldığı belirlenen av tüfeği de jandarma ekiplerince ele geçirildi.
Saldırgan Okan Ö.'nün, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle polislikten erken emekli edildiği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.