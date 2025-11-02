Eski polis köy kahvesinde ölüm saçtı! Bilanço ağır

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, psikolojik sorunları nedeniyle polislikten erken emekli edilen Okan Ö. (42), köy kahvehanesinde av tüfeği ile ateş açtı. Olayda, Kasım Özcan (59) ile Aydın Özbakış (37) hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında, Çaycuma ilçesi Coburlar köyünde yaşandı. İddiaya göre, eski polis memuru Okan Ö., köy kahvesine gelerek av tüfeğiyle içeride oturanlara rastgele ateş açtı.

ESKİ POLİS DEHŞET SAÇTI

Tüfekten çıkan saçmalar, kahvehane sahibi Kasım Özcan ile Aydın Özbakış, Gökhan G. (39) ve Hüseyin G.'ye (67) isabet etti. Yaralılar kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli Okan Ö. kendi aracıyla köyden kaçtı.

İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Kasım Özcan ile Aydın Özbakış doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Gökhan G. ve Hüseyin G. ise hastanede tedaviye alındı.

TESLİM OLDU

Ekiplerin yakalamak için peşine düştüğü şüpheli Okan Ö. Çaycuma Adliyesi'ne giderek tanıdığı bir polis memuruna teslim oldu. Saldırıda kullanıldığı belirlenen av tüfeği de jandarma ekiplerince ele geçirildi.

Saldırgan Okan Ö.'nün, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle polislikten erken emekli edildiği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.