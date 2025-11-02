Haberler

Eski polis köy kahvesinde ölüm saçtı! Bilanço ağır

Eski polis köy kahvesinde ölüm saçtı! Bilanço ağır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde psikolojik sorunları nedeniyle polislikten emekli olan bir kişi, köy kahvehanesinde av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

  • Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eski polis Okan Ö. köy kahvehanesinde av tüfeği ile ateş açarak Kasım Özcan ve Aydın Özbakış'ın ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.
  • Okan Ö. saldırı sonrası Çaycuma Adliyesi'ne giderek bir polis memuruna teslim oldu ve kullanılan av tüfeği jandarma tarafından ele geçirildi.
  • Okan Ö. psikolojik sorunlar nedeniyle polislikten erken emekli edilmişti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, psikolojik sorunları nedeniyle polislikten erken emekli edilen Okan Ö. (42), köy kahvehanesinde av tüfeği ile ateş açtı. Olayda, Kasım Özcan (59) ile Aydın Özbakış (37) hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında, Çaycuma ilçesi Coburlar köyünde yaşandı. İddiaya göre, eski polis memuru Okan Ö., köy kahvesine gelerek av tüfeğiyle içeride oturanlara rastgele ateş açtı.

ESKİ POLİS DEHŞET SAÇTI

Tüfekten çıkan saçmalar, kahvehane sahibi Kasım Özcan ile Aydın Özbakış, Gökhan G. (39) ve Hüseyin G.'ye (67) isabet etti. Yaralılar kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli Okan Ö. kendi aracıyla köyden kaçtı.

İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Kasım Özcan ile Aydın Özbakış doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Gökhan G. ve Hüseyin G. ise hastanede tedaviye alındı.

TESLİM OLDU

Ekiplerin yakalamak için peşine düştüğü şüpheli Okan Ö. Çaycuma Adliyesi'ne giderek tanıdığı bir polis memuruna teslim oldu. Saldırıda kullanıldığı belirlenen av tüfeği de jandarma ekiplerince ele geçirildi.

Saldırgan Okan Ö.'nün, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle polislikten erken emekli edildiği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran'da LPG dolum tesisinde patlama: 9 yaralı

Komşu ülkede şiddetli patlama: Çok sayıda yaralı var
Trump Nijerya'yı tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim, silahlar saçarak gireriz

Sürpriz bir ülkeyi tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim
4 kişiye mezar oldu! İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni

İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKral Cıplak:

Çaycuma da anormal şeyler yaşanıyor şebeke suyuna bişeyler mi katiyorlar

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a kritik uyarı

Galatasaray'a kritik uyarı: Çok acil bir şekilde...
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap

Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı

Yurdun en büyük millet bahçesi açıldı! Erdoğan'dan "İstanbul" mesajı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a kritik uyarı

Galatasaray'a kritik uyarı: Çok acil bir şekilde...
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Mbappe'den Arda için flaş itiraf
Galatasaray, ligde 22 maç sonra gol bulamadı

Kaçan goller pahalıya patladı! 22 maç sonra bir ilk
'Cumhur İttifakı'nda çatlak var' iddialarına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt

"Cumhur İttifakı'nda kriz var" iddiasına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt
Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay

Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay
Sen neymişsin Onana! İki büyük maçta da yıldızlaştı

Sen neymişsin be Onana
Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor

Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
Derbi öncesi Beşiktaş'ta silahlı çatışma çıktı! 1 taraftar yaralı

Dev derbi öncesi stat önünde silahlı çatışma çıktı! Yaralanan var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.