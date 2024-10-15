Zonguldak'ta Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Öğrencilere Destek Etkinliği

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, "Engelsiz Yaşam Merkezi"nde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Erdem, eşi Hande Erdem, Başkan Yardımcısı Hatice Alın ve belediye meclis üyeleri, öğrencilerle keyifli bir gün geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdem, öğrencilerin gülüşü ve umut dolu bakışlarının kendilerinin en büyük motivasyon kaynağı olduğun belirterek, "Her zaman yanınızdayız. Engelsiz bir gelecek için dayanışma ve birlik beraberlik duygularımızla daha güçlü adımlar atacağız. Bu güzel etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Karadeniz Ereğli'de üniversite öğrencilerine yangın eğitimi verildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karadeniz Ereğli Denizcilik Fakültesi'nde "TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri" kapsamında Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından limanlarda ikincil afet olarak yangınlar ve temel yangın eğitimi verildi.

İtfaiye müdürü Muhammet Ali Ateş ve itfaiye amiri Burak Demirören, fakültenin konferans salonunda öğrencilere yangın koruyucu ekipmanları, sınıflarına göre yangın anında uygulanması gereken söndürme şekilleri, yangın söndürmede kullanılan maddeleri sunum eşliğinde anlattı.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Şaban Çelikoğlu da itfaiye ekiplerine teşekkür etti.