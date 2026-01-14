Haberler

Zonguldak'ta nefes borusuna elma parçası kaçması sonucu ölen kadın defnedildi

Güncelleme:
Zonguldak'ta elma yerken nefes borusuna parça kaçan 45 yaşındaki Nazmiye Esen, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Esen'in cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından defnedildi.

Zonguldak'ta yediği elma parçasının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitiren kadının cenazesi toprağa verildi.

Karaelmas Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Nazmiye Esen'in, dün işten evine gittikten sonra yediği elma parçası nefes borusuna kaçtı.

Ailesinin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Esen, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Esen'in cenazesi, güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasına getirilerek burada helallik alındı, dua edildi.

Esen'in cenazesi, daha sonra Kozlu ilçesi Merkez Mahallesi Çavdar Camisi'nde kılınan namaz sonrası aile mezarlığına defnedildi.

Törende gözyaşı döken Esen'in eşi ve kızının ayakta güçlükle durduğu görüldü.

Bu arada Esen'in, oğlu Yahya Muslu'yu 2016 yılında trafik kazasında, annesi Hatice Yarbaşı'nı da yaklaşık 6 yıl önce boğazına kaçan patates püresi nedeniyle kaybettiği öğrenildi.

Törene, Esen'in aile ve yakınlarının yanı sıra Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Kozlu Belediye Başkanı Altuğ Dökmeci, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse ile mahalle sakinleri katıldı.

Nazmiye Esen'in kuzeni Kozlu Merkez Mahallesi Muhtarı Muhammet Yarbaşı, gazetecilere, kuzeninin akşam işten geldiğini, biraz yorgun olduğunu söyledikten sonra 2-3 saat uyuduğunu söyledi.

Yarbaşı, "O elmayı çok severdi. Mutfakta elma yiyor. Ondan sonrasını kızı görüyor. Oturduğu yerden kalkar kalkmaz ağzından köpükler akmış, yere düşmüş." dedi.

Bir gazetecinin, Esen'in annesinin de benzer şekilde hayatını kaybettiğini anımsatması üzerine Yarbaşı, "Kozlu'daki evinde oldu. Olayın akışını çok hatırlamıyorum. Patates püresinden 2020 yılında oldu. Nazmiye, oğlunu da 2016 yılında trafik kazasında kaybetti." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Köse de sevdikleri bir arkadaşlarını kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirerek, "Yediği elmanın boğazında kalmasından dolayı nefesinin kesilmesiyle ne yazık ki rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Kendi evladını da trafik kazasında kaybetti. Evladını toprağa vermiş bir anne. Kelimelerin bittiği yerdeyiz." dedi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
