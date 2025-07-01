Zonguldak'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

Zonguldak'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı
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Zonguldak'ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 4 römorkör denize açılarak su gösterisi gerçekleştirdi. Valilik önünde düzenlenen resmi törenin ardından römorkörler, sahil güvenlik botları eşliğinde gösteri yaptı.

ZONGULDAK'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerinde il protokolünün de içinde bulunduğu 4 römorkörün denize açılarak yaptığı su gösterisi ilgiyle izlendi.

Zonguldak'ta da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sabah saatlerinde valilik önünde resmi tören düzenlendi. Saat 14.00'te Roro Limanı'nda bir araya gelen il protokolü, farklı kurumlara ait römorkörlere binerek Karadeniz'e açıldı. 4 sahil güvenlik botu, 2 pilot botunun eşlik ettiği römorkörler, denizde su püskürterek gösteri yaptı. Sahil kenarında bulunanlar ise ilgiyle izledikleri römorkörlerin gösterisini cep telefonlarıyla kaydetti.

Etkinlikler kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın TCG Tuzla gemisi de ziyarete açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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