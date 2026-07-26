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Zonguldak'ta deniz çamur rengine döndü

Zonguldak'ta deniz çamur rengine döndü
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ZONGULDAK’ta 2 gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle dere ve yollardan akan sularla taşınan toprak denize karıştı.

ZONGULDAK'ta 2 gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle dere ve yollardan akan sularla taşınan toprak denize karıştı. Deniz, rengi çamura döndü.

Kent merkezinde 2 gün boyunca sağanak etkili oldu. Yağmur sularıyla birlikte derelerden ve yollardan denize karışan toprak ve çamur, suyun rengini değiştirdi, liman içinde ve sahil şeridi boyunca büyük alana yayıldığı görüldü. Merkez ve Kozlu ilçelerinde deniz, çamur rengine döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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