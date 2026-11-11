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Zonguldak'ta çöken binanın bölgesindeki istinat duvarı kendiliğinden kısmen yıkıldı

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Zonguldak'ta çöken binanın bölgesindeki istinat duvarı kendiliğinden kısmen yıkıldı
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Zonguldak'ta 21 Ekim'de çöken binanın bölgesinde istinat duvarının bir bölümü daha kendiliğinden yıkıldı. Bölgede tehlike sürerken 14 binadaki 134 dairede yaşayanlar tahliye edildi, Vali Osman Hacıbektaşoğlu iş makineleriyle müdahalenin riskli olduğunu söyledi.

ZONGULDAK'ta, 21 Ekim'de çöken binanın olduğu bölgede bulunan istinat duvarının bir kısmı daha kendiliğinden yıkıldı. Duvarın yıkılma anları cep telefonuyla görüntülendi. İncelemelerde bulunan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, iş makineleriyle müdahalenin tehlike oluşturabileceğini belirterek, zemindeki hareketliliğin takip edileceğini söyledi.

Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi'nde 21 Ekim'de şiddetli yağışlar sonrası toprağın yumuşamasıyla bir binanın çökmesi sonucu Türkan Özhan hayatını kaybetti, Kenan Akçaharman yaralandı. Çökmenin yaşandığı bölgede tehlike devam ettiği için bugüne kadar 14 binadaki 134 dairede yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Olayın yaşandığı bölgede zemin hareketliliği sürerken, üst kesimdeki yapıların güvenliği açısından önem taşıyan istinat duvarının bir bölümü kendiliğinden yıkıldı. Duvarın yıkılma anları cep telefonuyla görüntülendi. Duvarın üst kısmındaki eski yapılarda aşağıya doğru kayma meydana geldiği belirtilirken, olası yeni göçük riskine karşı güvenlik önlemleri artırıldı.

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

İstinat duvarının bir bölümünün yıkılmasının ardından Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, AFAD İl Müdürü Ali Kartal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Öztürk ile kamu görevlileri bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililer, istinat duvarındaki yıkımı ve çevredeki yapıların durumunu değerlendirdi.

Bölgede yapılabilecek müdahalelere ilişkin açıklama yapan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, zemindeki hareketlilik nedeniyle iş makinelerinin alana çıkarılmasının da tehlike oluşturabileceğini söyledi. Hacıbektaşoğlu, "Şu anda oraya makine çıkması da riskli. Şu anda riskli görünüyor ama şu anda izlenecek zaten gerekli de görmüyoruz. Makineyi veya operatörü riske atmaya gerek yok ama duruma göre eğer durum değişirse hemen arkamızdaki iki katlı binayı yıkmak için onu deneyeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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