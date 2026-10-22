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Zonguldak'ta çöken binada ölen Türkan Akçaharman Özhan, Kurucaşile'de toprağa verildi

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Zonguldak'ta çöken binada ölen Türkan Akçaharman Özhan, Kurucaşile'de toprağa verildi
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Zonguldak'ta sağanak sonrası çöken 3 katlı binada hayatını kaybeden 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan, Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde toprağa verildi. Cenazesi Aliağa Camisi'nde kılınan namazın ardından Şeyhler köyündeki aile mezarlığında defnedildi.

ZONGULDAK'ta çöken 3 katlı binada hayatını kaybeden Türkan Akçaharman Özhan (74), memleketi Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde toprağa verildi.

Zonguldak'ta Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi Sütliyen Sokak'ta, geçen pazar günü sağanak nedeniyle çöken 2 katlı kullanılmayan binanın yanındaki 3 katlı bina da dün akşam çöktü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda enkaz altında kalan Kenan Akçaharman yaralı olarak kurtarılırken, ablası Türkan Akçaharman Özhan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınan Türkan Akçaharman Özhan'ın cenazesi, Kurucaşile ilçesine getirildi. Merkez Aliağa Camisi önünde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Özhan, namazın ardından Şeyhler köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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